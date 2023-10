Chile critica desprezo da Fifa em candidatura da Copa do Mundo de 2030

SANTIAGO (Reuters) - O Chile ficou furioso depois de ter sido deixado de fora dos planos para a Copa do Mundo de 2030, apesar dos vizinhos Argentina, Uruguai e Paraguai terem sido escolhidos para sediar as partidas de abertura.

As notícias dominaram as manchetes, as conversas nas ruas e as plataformas de rede social, atraindo até comentários do presidente Gabriel Boric.

“Lamento que existam instituições que operem de maneira tão pouco séria e surpreendente”, disse Boric em entrevista coletiva na quarta-feira, dizendo que conversou com os presidentes do Paraguai e da Argentina, que disseram não ter sido informados sobre a decisão antes do anúncio.