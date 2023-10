Argentina anuncia que buscará sediar mais jogos da Copa do Mundo de 2030

BUENOS AIRES (Reuters) - A Argentina vai "buscar mais" jogos da Copa do Mundo de 2030, além de sediar a partida de abertura de sua seleção confirmada pela Fifa para a competição que começará na América do Sul e continuará em Espanha, Portugal e Marrocos, disseram autoridades do governo e da federação local nesta quinta-feira.

Argentina, Uruguai e Paraguai sediarão os jogos de abertura de suas seleções, na primeira vez em que a Copa do Mundo será realizada em três continentes e em seis países.

A meta de adicionar partidas foi anunciada em uma entrevista coletiva com a presença do ministro da Economia e candidato à Presidência, Sergio Massa, do ministro do Turismo e Esportes, Matías Lammens, e do presidente da federação de futebol, Claudio Tapia.