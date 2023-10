Verstappen pode ser campeão no sábado, repetindo êxito de Piquet

A sprint de 100 quilômetros de sábado no Catar oferece a Verstappen a primeira chance de marcar os três pontos de que precisa para selar o título do campeonato.

Oito pontos vão para o vencedor e apenas um para o oitavo colocado.

Se Verstappen, vencedor de duas das três sprints até agora nesta temporada, terminar em sexto no sábado, o companheiro de equipe e único que ainda pode alcançá-lo na luta pelo título, o mexicano Sergio Pérez, estará matematicamente fora da disputa.

Verstappen tem 177 pontos de vantagem sobre Pérez, faltando 180 para serem disputados nas últimas seis etapas e 146 após o Catar.

Pérez precisa terminar pelo menos em segundo lugar na sprint, mas mesmo que Verstappen não consiga marcar pontos no sábado, com a vitória do mexicano, o título ficará com o piloto holandês após a corrida de domingo, se ele chegar em oitavo.