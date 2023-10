Sinner vence Medvedev e conquista título em Pequim

PEQUIM (Reuters) - Jannik Sinner fez uma exibição determinada para conquistar seu terceiro título do ano e o nono no geral com uma vitória por 7-6(2) e 7-6(2) sobre o segundo cabeça de chave Daniil Medvedev na final do torneio da China, nesta quarta-feira.

Sinner chegou ao confronto tendo perdido para Medvedev nos seis confrontos anteriores, incluindo dois nesta temporada nas finais de Roterdã e Miami, mas o italiano controlou o ritmo de seu adversário e fechou o primeiro set em um tiebreak.

Ambos desferiram golpes brutais da linha de base e mantiveram seus saques no set seguinte, antes que Sinner, de 22 anos, elevasse seu nível novamente no tiebreak para completar uma vitória memorável em Pequim.