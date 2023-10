Gols no final encerram série de derrotas e City vence Leipzig por 3 x 1 na Liga dos Campeões

LEIPZIG, Alemanha (Reuters) - O atual campeão europeu Manchester City marcou dois gols nos minutos finais, com Julián Álvarez e Jérémy Doku, para vencer o RB Leipzig por 3 x 1 fora de casa nesta quarta-feira, e se recuperar de derrotas seguidas nos torneios nacionais para assumir o controle do Grupo G da Liga dos Campeões com a maior pontuação possível.

Álvarez chutou da entrada da área e acertou o canto superior aos 39 minutos do segundo tempo, antes de Doku marcar e deixar o City -- que havia perdido para o Newcastle United na Copa da Liga Inglesa antes da derrota no campeonato inglês para o Wolverhampton chegou -- na primeira posição do grupo com 6 pontos após dois jogos.

Um chute forte de Phil Foden aos 25 minutos colocou o time de Manchester na frente, e o Leipzig foi incapaz de contrariar o jogo de passes e a posse de bola do City no primeiro tempo.