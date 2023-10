Getafe renomeia estádio após comentários sexistas de ex-atacante Alfonso Pérez

Pérez disse ao jornal El Mundo no fim de semana que as jogadoras de futebol não deveriam receber tanto quanto os homens porque não geram tanta renda e cobertura da imprensa.

"O futebol feminino evoluiu, mas elas têm de manter os pés no chão e saber que em nenhum sentido podem ser equiparadas a um jogador de futebol masculino", afirmou.

A Câmara Municipal de Getafe afirmou que o estádio municipal, cedido ao clube de futebol, deve ser “um exemplo de transmissão de valores desportivos positivos como a igualdade, a solidariedade e o respeito”.

A decisão ocorre em um momento de acerto de contas na Espanha, depois que o ex-presidente da federação de futebol do país Luis Rubiales beijou a jogadora Jenni Hermoso nos lábios após a vitória da Espanha na Copa do Mundo. Hermoso negou as alegações de Rubiales de que o beijo foi consensual e mais tarde o acusou de agressão sexual.

(Reportagem de Emma Pinedo)