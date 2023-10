Fifa suspende proibição e seleção russa sub-17 poderá disputar torneios internacionais

As equipes da Rússia foram banidas do futebol internacional após a invasão da Ucrânia.

A Uefa decidiu, após a invasão da Rússia em fevereiro de 2022, que todas as equipes russas -- nacionais ou de clubes -- seriam suspensas da participação em suas competições.

Mas, na semana passada, a entidade que rege o futebol europeu disse que "as crianças não devem ser punidas por ações cuja responsabilidade cabe exclusivamente aos adultos" e que as equipes russas sub-17 serão readmitidas nas competições da Uefa "no decorrer desta temporada".

A Associação Ucraniana de Futebol pediu à Uefa que reconsiderasse sua decisão e disse que não participará de torneios que envolvam equipes russas.

Inglaterra, Noruega, Suécia e Dinamarca também disseram que suas equipes juvenis não jogarão contra a Rússia, apesar da decisão da Uefa.

