EUA conquistam sétimo título mundial consecutivo de ginástica artística feminina; Brasil é prata

Com 25 medalhas mundiais, maior número de qualquer ginasta da história, e sete medalhas olímpicas, a mulher norte-americana mais velha a competir no Mundial agora tem cinco habilidades com seu nome, após garantir o Yurchenko double pike, elemento no código de pontuação que agora será chamado de Biles II.

A seleção francesa ficou com o bronze com 164,064 após excelente desempenho na trave e salto, com destaque para a atuação de Melanie De Jesus Dos Santos, que treina na academia da família de Biles no Texas.

(Reportagem de Angelica Medina, na Cidade do México)