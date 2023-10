Marrocos, Espanha e Portugal sediarão Copa do Mundo de 2030, com 3 primeiros jogos na América do Sul

A decisão desta quarta-feira marca a primeira vez que a Copa do Mundo será realizada em três continentes e seis países, o que pode significar que os jogos da fase de grupos podem ser realizados em estações diferentes dependendo do hemisfério.

“O Conselho da Fifa concordou por unanimidade que a candidatura única de Marrocos, Portugal e Espanha sediará o evento em 2030 e (suas seleções) se classificarão automaticamente a partir da atribuição de vagas existente”, afirmou a Fifa em um comunicado.

"Além disso, tendo em conta o contexto histórico da primeira Copa do Mundo da Fifa (no Uruguai), o Conselho da Fifa concordou por unanimidade em sediar uma cerimônia única de celebração do centenário na capital do país, Montevidéu... bem como três jogos da Copa do Mundo no Uruguai, Argentina e Paraguai, respectivamente."

Mais cedo, o anúncio já havia sido antecipado pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

"A Copa do Mundo Centenária 2030 começa onde tudo começou. Uruguai, Argentina e Paraguai sediarão as partidas de abertura do #MundialCentenario!", escreveu Domínguez na rede social X, sem dar mais explicações.

Por sua vez, a Associação de Futebol Argentino (AFA) disse que a seleção do país, campeã mundial em 2022, “disputará o primeiro jogo da fase de grupos do Mundial de 2030 em casa e com o seu povo”.