Sinner vence Alcaraz para garantir final em Pequim contra Medvedev

PEQUIM (Reuters) - Jannik Sinner teve uma excelente atuação para derrotar Carlos Alcaraz por 7-6(4) e 6-1 na semifinal do torneio da China, nesta terça-feira, e marcar um confronto pelo título com Daniil Medvedev.

Sinner venceu um primeiro set apertado no mais recente capítulo de sua rivalidade com o número dois do mundo, Alcaraz, antes de o italiano partir para a ofensiva no set seguinte e selar sua quarta vitória sobre o espanhol em sete confrontos.

"Eu diria que toda partida contra ele é muito difícil", disse Sinner. "Ambos demonstramos grande respeito e jogamos muito bem. Hoje eu joguei um pouco melhor nos momentos importantes."