Real Madrid se recupera e vence jogão de cinco gols contra o Napoli

NÁPOLES, Itália (Reuters) - O Real Madrid reagiu e garantiu uma vitória impressionante por 3 x 2 sobre o Napoli, no confronto válido pelo Grupo C da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, com o goleiro do time italiano, Alex Meret, marcando um infeliz gol contra que decidiu a vitória da equipe espanhola.

Leo Ostigard abriu o placar de cabeça para o Napoli aos 19 minutos, mas os visitantes se recuperaram com gols de Vinicius Jr. e Jude Bellingham dentro de um intervalo de sete minutos ainda no primeiro tempo.

O Napoli empatou aos 9 minutos do segundo tempo com um pênalti cobrado pelo polonês Piotr Zielinski após a bola acertar a mão do zagueiro Nacho dentro da área.