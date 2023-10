Neymar marca primeiro gol pelo Al-Hilal e garante vitória na Liga dos Campeões da Ásia

Aleksandar Mitrovic marcou de cabeça para a equipe saudita aos 18 minutos de jogo, antes do árbitro Ma Ning expulsar Salman Al Faraj, do Al-Hilal, e Amir Houshmand, do Nassaji, depois de consultar o monitor na beira do campo após uma confusão entre os atletas.

Neymar aumentou a vantagem do Al-Hilal com um chute de pé esquerdo cruzado no momento certo, aos 13 minutos do segundo tempo, e o substituto Saleh Al Shehri selou a vitória confortável nos acréscimos.

A vitória foi a primeira do Al-Hilal na fase de grupos da competição continental asiática nesta temporada, depois que o tetracampeão do torneio começou a campanha com um empate contra o Navbahor no mês passado.

A equipe uzbeque reforçou aquele resultado com uma vitória por 3 x 0 sobre o Mumbai City na terça-feira, juntando-se ao Al-Hilal na liderança do Grupo D, com quatro pontos, após gols de Jamshid Iskanderov, Jasurbek Yakhshiboev e Doniyor Abdumannopov garantirem a vitória.

Os vencedores de cada um dos 10 grupos de quatro equipes garantem a classificação para as oitavas de final, e as vagas restantes são preenchidas pelas três equipes do leste e oeste do continente com os melhores resultados na segunda colocação.

(Reportagem de Michael Church)