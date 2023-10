Grécia fecha estádio olímpico por preocupações com segurança da cobertura

ATENAS (Reuters) - Autoridades gregas fecharam o maior estádio esportivo do país devido a preocupações com a estabilidade de sua cúpula de aço, um marco arquitetônico construído para os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004.

O Estádio Olímpico, com 70 mil lugares, recebe grandes eventos esportivos durante todo o ano, incluindo a Liga dos Campeões da Uefa, e shows com ingressos esgotados, como o Guns N' Roses, no último verão.

As autoridades disseram na sexta-feira que todas as atividades estarão interrompidas indefinidamente depois que um estudo constatou que a cobertura do estádio -- assim como o da única pista de ciclismo do país nas proximidades -- "não atende aos níveis legalmente permitidos de adequação estática".