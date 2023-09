Wolves põe fim a começo perfeito do Manchester City com vitória surpreendente

Neste sábado, o Wolves abriu o placar com um gol contra de Ruben Días aos 13 minutos, com um chute de Pedro Neto desviando no joelho do zagueiro português. Mas Julián Álvarez empatou em cobrança de falta aos 13 da segunda etapa.

Hwang Hee-chan restaurou a vantagem para o time da casa aos 21 da etapa final, quando o City era melhor em campo. O atleta recebeu passe de Matheus Cunha e marcou.

Com o técnico do City, Pep Guardiola, cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo na temporada, os visitantes pareciam desnorteados contra um adversário determinado e esforçado.