Arsenal aumenta o desespero do Bournemouth com vitória fora de casa por 4x0

(Reuters) - O Arsenal manteve sua invencibilidade no início de temporada com uma vitória por 4x0 sobre o Bournemouth fora de casa neste sábado, com direito ao primeiro gol de Kai Havertz com a camisa do clube do norte de Londres, e gols também de Bukayo Saka, Martin Odegaard e Ben White.

O time visitante abriu o placar depois que Gabriel Jesus cabeceeou sem ângulo e Saka estava no lugar certo para aproveitar o rebote.

O Bournemouth viu o árbitro marcar dois pênaltis contra a equipe, um em cada metade do jogo, e assim o time visitante abriu 3x0. Odegaard marcou o primeiro dos gols de pênalti e Havertz anotou o segundo --sua primeira vez indo às redes com a camisa dos Gunners.