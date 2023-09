Não haverá restrição ao hijab na vila dos atletas para Jogos de Paris 2024, diz COI

BERLIM (Reuters) - As atletas podem usar o hijab na vila dos atletas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 sem nenhuma restrição, disse o Comitê Olímpico Internacional nesta sexta-feira, dias depois que a ministra dos Esportes da França proibiu o uso do hijab pelas atletas do país anfitrião.

O órgão olímpico também afirmou que precisava entender melhor a situação na França e que havia entrado em contato com o Comitê Olímpico Francês (CNOSF).

A ministra dos Esportes da França, Amélie Oudéa-Castéra, disse no domingo que as atletas franceses não poderão usar o hijab durante os Jogos de Paris para respeitar os princípios do secularismo.