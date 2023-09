Antony voltará a treinar no Manchester United e poderá ser relacionado, diz clube

(Reuters) - O atacante Antony, do Manchester United, voltará a treinar e estará disponível para ser relacionado enquanto as investigações policiais sobre alegações de agressão continuam, confirmou o clube da Premier League nesta sexta-feira.

Antony foi cortado da seleção brasileira para dois jogos das eliminatórias da Copa do Mundo em setembro em meio a investigações policiais sobre alegações feitas por sua ex-namorada Gabriela Cavallin. Antony negou qualquer irregularidade.

"Desde que as alegações foram feitas pela primeira vez em junho, Antony tem cooperado com as investigações policiais tanto no Brasil quanto no Reino Unido, e continua a fazê-lo", disse o Manchester United em um comunicado.