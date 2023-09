NFL vê Espanha, França e Brasil como locais para futuros jogos internacionais

Por Rory Carroll

LOS ANGELES (Reuters) - A liga de futebol americano dos Estados Unidos, NFL, vê Espanha, França, Brasil e até Austrália como possíveis locais para futuros jogos de sua temporada regular, à medida que intensifica suas iniciativas para expandir o esporte no exterior, segundo uma autoridade da liga.

A NFL inicia o primeiro jogo internacional desta temporada no domingo, no Estádio de Wembley, em Londres, antes da série mudar pela primeira vez para Frankfurt, para dois jogos a partir do dia 5 de novembro.