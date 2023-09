CAS adia caso de doping da patinadora russa Valieva para novembro

"Após a apresentação de provas pelas partes, o painel ordenou a produção de mais documentação e, para permitir que as partes considerassem e abordassem essa documentação, concedeu mais dois dias para a audiência do recurso", disse a CAS.

"A audiência será retomada em 9 e 10 de novembro de 2023 em Lausanne, quando os procedimentos probatórios serão concluídos e o painel ouvirá as alegações finais das partes."

"O painel irá então deliberar e preparar a sentença arbitral contendo sua decisão", acrescentou.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) autorizou Valieva a participar da competição individual feminina apesar de seu teste positivo, mas disse que as medalhas para o evento por equipe não seriam distribuídas até que seu caso fosse resolvido.

Os Estados Unidos ficaram com a prata, atrás da Rússia, com o Japão ficando com o bronze e o Canadá em quarto lugar.

"A patinação artística dos EUA está profundamente desanimada com a notícia de um adiamento da audiência na CAS", disse Tracy Marek, presidente-executiva da patinação artística dos EUA, em um comunicado.