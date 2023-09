Polônia diz que vai se candidatar a sede das Olimpíadas de 2036

VARSÓVIA (Reuters) - A Polônia se candidatará para sediar os Jogos Olímpicos de 2036, disse o presidente polonês Andrzej Duda nesta quarta-feira, entrando na batalha com outros concorrentes, incluindo Indonésia, México e Índia.

A Polônia, que sediou os Jogos Europeus multiesportivos neste verão em Cracóvia e Malopolska, nunca recebeu uma Olimpíada, nem de verão nem de inverno.

"Gostaria de anunciar, após consultas com o Comitê Olímpico Polonês, com o ministro do Esporte e com o governo, que nossa ambição e intenção é iniciar os esforços para organizar os Jogos Olímpicos de Verão em 2036", disse Andrzej Duda em uma conferência em Zakopane, no sul da Polônia.