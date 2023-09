Órgão da ONU questiona França por impedir que suas atletas usem hijab nos Jogos Olímpicos

GENEBRA (Reuters) - Um órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) criticou a proibição da França de que suas atletas usem o hijab nos Jogos Olímpicos do próximo ano.

Questionada sobre a decisão de proibir as atletas francesas de usarem o hijab na competição em Paris, uma porta-voz do escritório de direitos humanos da ONU disse: "ninguém deve impor a uma mulher o que ela deve ou não vestir"

"De acordo com os padrões internacionais de direitos humanos, as restrições de expressões de religiões ou crenças, como escolhas de vestimentas, são aceitáveis somente em circunstâncias realmente específicas que abordem preocupações legítimas de segurança pública, ordem pública, saúde pública ou moral de forma necessária e proporcional", disse Marta Hurtado, porta-voz do escritório.