Newcastle vence e elimina Manchester City da Copa da Liga Inglesa

O atual campeão inglês dominou a partida com um time alternativo no primeiro tempo, mas o Newcastle sobreviveu à pressão e voltou com força após o intervalo, tendo marcado com Isak após cruzamento de Joelinton aos 8 minutos.

O City deixou Phil Foden e a máquina de gols Erling Haaland no banco, enquanto o Newcastle começou o jogo apenas com o goleiro Nick Pope, dentre os jogadores do time titular que venceu por 8 a 0 o Sheffield United pelo Campeonato Inglês no último domingo.

Julian Alvarez teve duas boas chances para o City, uma delas em chute defendido por Pope com o pé. A equipe treinada por Pep Guardiola teve 68% da posse de bola, mas deu menos chutes a gol do que o Newcastle.

"Foi um jogo de dois tempos para nós", disse o técnico do Newcastle, Eddie Howe."O primeiro tempo foi difícil... Achei que não jogamos muito bem, mas defendemos bem naquele primeiro período porque não tínhamos muito a bola. Na segunda parte estivemos excelentes em muitos aspectos, defensivamente e ofensivamente, atacamos muito bem e provavelmente merecemos vencer no final".

Foi o terceiro ano consecutivo que o City, vencedor do torneio por quatro vezes consecutivas de 2018 a 2021, saiu da competição mais cedo.

O Brighton & Hove Albion também foi eliminado, derrotado por 1 x 0 pelo Chelsea, enquanto Aston Villa e Brentford perderam em casa para Everton (2 x 1) e Arsenal (1 x 0), respectivamente. O Liverpool, nove vezes vencedor, derrotou o Leicester City por 3 x 1 em Anfield.