Milan dá primeiro passo em projeto de novo estádio

MILÃO (Reuters) - O Milan está dando início a um processo para construir um novo estádio nos arredores de Milão, informou o clube de futebol italiano nesta quarta-feira, depois que os esforços para substituir o histórico estádio San Siro, localizado na cidade, não chegaram a lugar algum.

O clube informou que apresentou uma proposta preliminar ao conselho municipal de San Donato, um subúrbio ao sul de Milão, visando uma área onde pretende construir um novo estádio com 70.000 lugares, juntamente com a sede do clube e um museu.

Assim como outros grandes clubes italianos, o Milan, que é controlado pelo fundo norte-americano RedBird, não possui um estádio. Uma arena própria é apontada como um fator essencial para aumentar a receita.