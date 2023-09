Atletas afegãs desafiam Taliban nos Jogos Asiáticos

Usando leggings de lycra e camisas com as cores tradicionais do Afeganistão, vermelho, preto e verde, a equipe treina com hijabs sob a supervisão do técnico iraniano Nasrin Khazani.

Elas jogam sua primeira partida do grupo contra o Cazaquistão quando o torneio de vôlei feminino começar no sábado.

É improvável que elas cheguem perto das rodadas eliminatórias e obter uma única vitória será uma grande conquista para uma equipe de exiladas que enfrenta nações rivais com programas organizados e financiamento do governo.

No entanto, o simples reconhecimento dos Jogos é um impulso para as mulheres do país, diz Khushal Malakzai, secretário-geral da federação de vôlei do Afeganistão.

"Na verdade, o mais importante para nós, e também para as meninas, é que a participação em jogos desse tipo e a vinda para cá lhes dão esperança para o futuro", disse ele à Reuters.

Malakzai, organizador da equipe e promotor da arrecadação de dinheiro para o time, mora em Melbourne, na Austrália, há pouco mais de um ano, tendo fugido para o Paquistão depois de temer por sua segurança no Afeganistão.