Alcaraz diz que "bela batalha" com Djokovic por topo do ranking o motiva

(Reuters) - Carlos Alcaraz está gostando de sua "bela batalha" com Novak Djokovic pelo posto de número um do mundo no final do ano, com o espanhol de 20 anos dizendo nesta quarta-feira que isso lhe dará motivação extra para o Aberto da China.

Alcaraz tem sido o principal concorrente de Djokovic este ano, vencendo-o na final de Wimbledon, mas o sérvio o ultrapassou no ranking e conquistou seu 24º título de Grand Slam no Aberto dos Estados Unidos este mês.

Antes de seu retorno às quadras em Pequim, nesta semana, o número dois do mundo, Alcaraz, disse que pensaria no topo do ranking toda vez que treinasse e jogasse, em uma tentativa de diminuir a diferença em relação a Djokovic.