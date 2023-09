Jessica Hawkins se torna primeira mulher em cinco anos a testar carro de F1

"Precisei de todo o meu sangue, suor e lágrimas para chegar aqui", disse a britânica sobre o que ela descreveu como um sonho que se tornou realidade.

"Nada se compara à aceleração e à frenagem de um carro de Fórmula 1 e, depois de analisar os dados, estou muito orgulhosa do meu desempenho", acrescentou.

"Continuarei me esforçando para conseguir mais e, nesse processo, quero inspirar outras mulheres e fazer com que elas saibam que devem seguir seus sonhos, não importa qual seja."

Filha de um instalador de ar-condicionado, a carreira de Hawkins nas corridas estagnou por falta de dinheiro até que a W Series, uma plataforma exclusivamente feminina que desde então foi cancelada, surgiu em 2019 com todos os custos pagos.

Ela se juntou à Aston Martin como piloto embaixadora em 2021.

"Ficamos realmente impressionados com a preparação de Jessica para o teste - ela trabalhou incrivelmente duro com nossa equipe de simuladores e isso tornou fácil a decisão de colocá-la no AMR21", disse o chefe da equipe Aston Martin, Mike Krack.