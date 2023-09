É bom que donos do Chelsea entrem no vestiário depois dos jogos, diz Pochettino

(Reuters) - Os coproprietários Behdad Eghbali e Todd Boehly são bem-vindos ao vestiário do Chelsea após as partidas, disse o técnico Mauricio Pochettino na terça-feira, antes do confronto com o Brighton & Hove Albion pela Copa da Liga.

O Chelsea, que está em 14º lugar na Premier League com cinco pontos em seis jogos, tem enfrentado dificuldades desde que mudou de dono no ano passado e registrou seu pior resultado no campeonato desde 1994 na última temporada.

Após a derrota em casa por 1 x 0 para o Aston Villa no domingo, a mídia britânica informou que o coproprietário Eghbali havia entrado no vestiário do clube.