Airbnb pede a parisienses que aluguem suas casas para Jogos Olímpicos

A Secretaria de Turismo de Paris espera que cerca de 16 milhões de pessoas visitem toda a região parisiense para a Olimpíada e a Paralimpíada.

"Pesquisas sugerem que até 20% das pessoas em Paris estão interessadas em hospedar. Se colocarem as suas (casas) no Airbnb e houver alojamento suficiente, os preços permanecerão dentro do razoável", disse Chesky.

"Se não houver um número suficiente de pessoas colocando suas casas no Airbnb e as pessoas não tiverem... hotéis suficientes e não puderem construir mais hotéis, isso aumentará os preços."

O Airbnb, que se tornou um parceiro olímpico em 2019, está lidando com a resistência de autoridades locais em todo o mundo, em meio à concorrência entre reservas de curta duração para feriados e aluguéis de longa duração para residentes.

Chesky disse que a empresa deixará claro para os anfitriões que reservas com melhor relação custo-benefício terão prioridade nos resultados de pesquisa.

"Portanto, enquanto os preços dos hotéis estão subindo, garantirei que o Airbnb seja mais acessível do que os hotéis pela quantidade equivalente de espaço quando as pessoas viajarem para Paris para a Olimpíada. Acho que podemos fazer isso", disse.