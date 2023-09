Verstappen precisa esperar, mas Red Bull já celebra título duplo

O fato de Pérez ser agora o único piloto que pode matematicamente derrotar Verstappen pelo título significa que a Red Bull conquistou a dobradinha pela sexta vez.

"Não podemos perder (o título) agora", disse o chefe de equipe Christian Horner. "Apenas um piloto da Red Bull pode vencer o campeonato, o que é uma ótima maneira de ir para as próximas corridas."

Realisticamente, Pérez não tem chance e qualquer sensação de suspense desapareceu há muito tempo.

Verstappen, que completa 26 anos no sábado, não precisará dar nem mais uma volta se Pérez, que começou a campanha com força, com duas vitórias em quatro corridas, continuar em sua forma atual.

O mexicano de 33 anos sofreu no domingo, com colisões, penalidades e a desistência em uma corrida que acabou com o retrospecto de 100% de finalização da Red Bull na temporada.

"Foi uma corrida chocante para ele", disse Horner. "Ele teve uma largada ruim... sofreu alguns danos na asa dianteira."