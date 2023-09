PSG deve tomar medidas sobre cantos homofóbicos, diz ministra dos Esportes da França

PARIS (Reuters) - O Paris Saint-Germain deve apresentar uma queixa legal formal contra os torcedores responsáveis pelos cantos homofóbicos durante o jogo da Ligue 1 contra o Olympique de Marseille no fim de semana, disse a ministra dos Esportes da França, Amélie Oudéa-Castéra, nesta segunda-feira.

Durante a vitória de 4 x 0 sobre seus rivais no Parc des Princes, os torcedores do PSG na arquibancada de Boulogne foram ouvidos comemorando com cantos homofóbicos dirigidos ao Marseille, e grande parte da torcida da casa aplaudiu.

"É impensável permanecer surdo a cantos tão odiosos e homofóbicos em nossas arquibancadas", disse Oudéa-Castéra na plataforma de mensagens X, anteriormente conhecida como Twitter.