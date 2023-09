Vitória de Verstappen garante título de construtores da F-1 para Red Bull

Verstappen, que também recebeu o bônus de volta mais rápida e agora está 177 pontos à frente de Perez, pode selar seu terceiro título de pilotos consecutivo com cinco rodadas de antecedência no Grande Prêmio do Catar do próximo mês.

Isso pode até acontecer num sábado, com a corrida sprint no Catar. Verstappen agora tem 400 pontos contra 223 do mexicano, enquanto a Red Bull tem uma vantagem incontestável de 318 pontos sobre a Mercedes.

O título de construtores foi o sexto da Red Bull desde que entrou no esporte em 2005 e aconteceu em um circuito de propriedade da parceira de motores Honda.

“Max, isso foi absolutamente fantástico”, disse o chefe da equipe, Christian Horner, pelo rádio, parabenizando-o pela 48ª vitória na carreira e pela 15ª da Red Bull na temporada. "Você foi totalmente incrível e dominante neste fim de semana."

Verstappen, que comemora seu 26º aniversário antes da próxima corrida, agradeceu à equipe pela “temporada inacreditável” que estão tendo. "Todos vocês podem estar muito orgulhosos aqui na pista e na fábrica. Vocês construíram um carro-foguete", acrescentou ele, após receber a bandeira quadriculada 19,387 segundos à frente de Norris, cujo segundo lugar foi o quarto do britânico em sete corridas.

PÓDIO DUPLO