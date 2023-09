Polícia holandesa usa gás para dispersar tumulto após suspensão de jogo entre Ajax e Feyenoord

O Ajax perdia por 3 a 0 no segundo tempo, quando o jogo foi suspenso. Com um início de temporada ruim com apenas uma vitória, o Ajax está em 13º lugar na tabela no campeonato de 18 times e sofreu os três gols no primeiro tempo.

Quando os sinalizadores foram lançados pela segunda vez no campo, sendo que muitos caíram perto do gol, o árbitro interrompeu a partida e direcionou os jogadores ao túnel. As torcidas não sabiam o que havia acontecido até que o clube exibiu a mensagem "É proibido acender fogos de artifício" no telão da Arena Johan Cruyff.

O Ajax terminou em 3º lugar na temporada passada e não conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões pela primeira vez em 13 temporadas.

(Reportagem de Rohith Nair em Bengaluru e Stephanie van den Berg em Amsterdã)