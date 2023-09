Assefa, da Etiópia, bate recorde mundial da maratona feminina em Berlim

Com seu tempo, ela estabeleceu uma marca para os Jogos Olímpicos de Paris no próximo ano e, ao mesmo tempo, quase certamente garantiu uma vaga na equipe olímpica da Etiópia para 2024.

"Eu estabeleci uma marca agora. A decisão não cabe a mim, mas às autoridades. Cabe ao Comitê Nacional me selecionar para a equipe."

Seu título ofuscou a quinta vitória do recordista mundial masculino Eliud Kipchoge no percurso rápido e plano do centro da cidade de Berlim.

O queniano de 38 anos, que pretende ganhar sua terceira medalha na maratona olímpica no próximo ano em Paris, não chegou perto do recorde que estabeleceu em Berlim no ano passado, terminando com um tempo de duas horas, dois minutos e 42 segundos.

"Eu sempre aprendo com cada corrida e cada vitória", disse Kipchoge. "Estou muito feliz por vencer pela quinta vez em Berlim e usarei essas lições em minha preparação para os Jogos Olímpicos."

Os ativistas do clima, que ameaçaram atrapalhar o evento, tentaram entrar na pista com baldes de tinta laranja, mas foram rapidamente impedidos e levados pela polícia poucos minutos antes da largada.