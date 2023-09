Xi abre Jogos Asiáticos ao lado do presidente da Síria

Os organizadores não divulgaram os gastos com os Jogos, embora o governo de Hangzhou tenha dito que gastou mais de 200 bilhões de yuans (30 bilhões de dólares) nos cinco anos até 2020 em infraestrutura de transporte, estádios, acomodações e outras instalações.

Os organizadores esperavam que uma cerimônia de abertura de alta tecnologia no sábado ajudasse a aumentar o entusiasmo pelos Jogos. O interesse no país tem sido discreto, uma vez que a economia está fraca e alguns questionam o custo de sediar o megaevento.

Xi pediu ao Ocidente que suspenda as sanções contra a Síria e ofereceu a ajuda de Pequim para a reconstrução do país devastado pela guerra na sexta-feira, durante raras conversas com o líder sírio Bashar al-Assad, que há muito tempo está no ostracismo.

Também na sexta-feira, a Índia protestou contra uma questão de visto que afetou três de seus atletas nos jogos, levando o ministro dos esportes da Índia, Anurag Thakur, a cancelar sua viagem.

O principal porta-voz do governo do Japão disse na terça-feira que Tóquio faria o possível para garantir a segurança dos cidadãos japoneses na China, já que a liberação de água radioativa tratada da usina nuclear de Fukushima no mar esfriou os laços.

"Devemos promover a paz por meio do esporte, aderir ao princípio da boa vontade com os vizinhos e do benefício mútuo e... resistir à mentalidade da guerra fria e ao confronto entre os campos", disse Xi aos dignitários, incluindo Bach e Assad, em um banquete antes da cerimônia no sábado, informou a agência de notícias estatal Xinhua.