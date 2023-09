Vinícius Jr. se recupera de lesão e pode voltar ao Real contra o Atlético

(Reuters) - O atacante brasileiro Vinicius Jr., do Real Madrid, pode voltar para o jogo deste fim de semana contra o Atlético de Madri pelo Campeonato Espanhol, disse o técnico Carlo Ancelotti no sábado.

O jogador de 23 anos não joga pelo Real desde que sofreu uma lesão muscular na coxa durante a vitória por 1 a 0 sobre o Celta de Vigo no mês passado. Ele também perdeu os jogos das eliminatórias do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 contra a Bolívia e o Peru.

"Vinicius treinou com a equipe ontem, está em boa forma", disse Ancelotti aos repórteres antes do jogo de domingo no Estádio Metropolitano.