City supera expulsão de Rodri e derrota Nottingham Forest por 2 a 0

As memórias da goleada por 6 a 0, na temporada passada, já deviam estar assombrando os jogadores do Nottingham Forest no intervalo, mas os ares da partida mudaram bem cedo na etapa final, quando Rodri foi expulso diretamente, no começo do segundo tempo.

O volante se desentendeu com Morgan Gibbs-White e colocou ambas as mãos na garganta do atacante adversário, levando o vermelho.

A expulsão desencadeou uma série de substituições, com o atacante Jeremy Doku sendo substituído por Kalvin Phillips no City. Já o adversário colocou Anthony Elanga e Callum Hudson-Odoi, o que fez o técnico Pep Guardiola colocar o zagueiro Nathan Ake no lugar do atacante argentino Julian Alvarez.

(Reportagem de Philip O'Connor)