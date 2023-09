Pênalti no fim dá vitória à Espanha sobre a Suécia na Liga das Nações feminina

O antigo conflito da equipe com a Federação Espanhola foi exacerbado quando o ex-presidente da entidade, Luis Rubiales, beijou a jogadora Jennifer Hermoso após a vitória na final da Copa do Mundo, em Sydney.

A alegação de Rubiales, que acabou renunciando, de que o beijo foi consensual foi refutada veementemente por Hermoso, e o incidente é alvo de uma investigação criminal na Espanha. O técnico Jorge Vilda também deixou seu cargo.

Com as espanholas conseguindo convocar um time apenas esta semana, os dois lados realizaram um protesto conjunto antes do pontapé inicial, com uma faixa dizendo “Nossa luta é uma luta global”, e fizeram uma partida emocionante do começo ao fim.

As suecas abriram o placar no primeiro tempo, quando Magda Eriksson cabeceou um escanteio, mas Athenea Del Castillo empatou com um chute da entrada da área que Zecira Musovic defendeu, mas não conseguiu segurar, e a bola cruzou a linha.

Os dois lados atacaram incessantemente na etapa final, e a Espanha passou à frente, aos 32 minutos, quando Eva Navarro, que havia saído do banco de reservas sete minutos antes, bateu com curva, de longa distância, no ângulo esquerdo.

Motivada por 16.114 torcedores em casa, a Suécia empatou cinco minutos depois, quando um ataque promissor pela direita levou a bola à ponta Lina Hurtig, que mandou às redes. No entanto, o pênalti convertido por Caldentey silenciou os torcedores e arrancou a vitória para as visitantes.