Messi sai de campo no primeiro tempo da partida do Inter Miami

(Reuters) - Lionel Messi saiu do jogo do Inter Miami contra o Toronto FC, na noite de quarta-feira, antes do intervalo devido a uma lesão não especificada, com o técnico Gerardo Martino dizendo que o capitão argentino pode perder a final da U.S. Open Cup na próxima semana.

Messi foi substituído por Robert Taylor aos 37 minutos do primeiro tempo, com o placar empatado em 0 x 0, tirando a braçadeira de capitão e entregando-a para DeAndre Yedlin.

O Miami ignorou a ausência do jogador sete vezes vencedor da Bola de Ouro e venceu por 4 x 0, com gols de Taylor (dois), Facundo Farias e Benjamin Cremaschi.