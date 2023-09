Jogadoras espanholas criticam "discriminação sistemática" contra seleção feminina

Após negociações que continuaram até a madrugada de quarta-feira, a maioria das jogadoras concordou em encerrar o boicote em troca de uma substituição da direção da federação.

A zagueira espanhola Irene Paredes disse que o conflito com a federação pode ser um “ponto de inflexão”, embora as jogadoras ainda precisam ver “uma luz no fim do túnel”, apesar do apoio recebido por mulheres de todo o mundo.

Paredes afirmou que as jogadoras se sentiram solitárias durante boa parte do impasse com a federação e criticou o governo espanhol pela demora em intervir na situação.