Argentina permanece no topo do ranking da Fifa

(Reuters) - A atual campeã mundial Argentina fortaleceu sua posição no topo do ranking mundial da Fifa na lista divulgada nesta quinta-feira, com os cinco primeiros colocados mantendo suas posições após a rodada mais recente de partidas entre seleções.

A Argentina, que destronou o Brasil na liderança em abril, permaneceu no topo depois de vencer o Equador e a Bolívia nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 no início deste mês.

A França, segunda colocada, que perdeu para a Alemanha em um amistoso na semana passada, manteve o segundo lugar, seguida pelo Brasil (terceiro), Inglaterra (quarto) e Bélgica (quinto).