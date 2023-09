Nadal diz que Djokovic é o melhor tenista da história

(Reuters) - Rafael Nadal conquistou seu último título de Grand Slam com uma vitória sobre Novak Djokovic na final de Roland Garros em 2022, mas com o sérvio ultrapassando sua impressionante marca de maior número de títulos de Slams no tênis masculino, o espanhol admitiu que o rival é o melhor jogador da história.

A recente vitória de Djokovic no Aberto dos Estados Unidos, seu terceiro título de Grand Slam neste ano, elevou sua contagem para 24, dois à frente do total de Nadal.

"Acredito que números são números e estatísticas são estatísticas. Nesse sentido, acho que ele (Djokovic) tem números melhores que os meus e isso é indiscutível", disse Nadal em uma entrevista ao jornal AS publicada nesta quarta-feira.