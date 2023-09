Jogadoras da Espanha encerrarão boicote após federação de futebol se comprometer com mudanças

"As jogadoras veem isso como uma reaproximação de posições. É o início de um longo caminho à nossa frente", disse a presidente do FUTPRO, Amanda Gutierrez, aos repórteres.

Depois que a maioria das vencedoras da Copa do Mundo de futebol feminino foi convocada para as próximas partidas, as jogadoras disseram em uma declaração conjunta que tomariam a "melhor decisão" para seu futuro e saúde depois de estudarem as implicações legais de serem incluídas em uma lista de convocadas que haviam pedido para não fazer parte.

Elas argumentaram que a federação não poderia exigir a presença delas porque alegaram que a convocação não foi feita dentro dos parâmetros em termos de prazos e procedimentos da Fifa.