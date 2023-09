EXCLUSIVO-Dirigentes da federação espanhola serão demitidos após polêmica do beijo na Copa do Mundo Feminina

Pablo Garcia, porta-voz da RFEF, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

O futebol espanhol está em crise desde que Luis Rubiales, então chefe da RFEF, beijou a meio-campista Jenni Hermoso na boca durante a comemoração pela conquista da Copa do Mundo Feminina, em 20 de agosto.

Suas ações indignaram atletas, autoridades do governo e muitas pessoas da sociedade espanhola em geral, e levantaram questões sobre o sexismo no esporte. Rubiales, que se demitiu em 10 de setembro, compareceu perante a um juiz na segunda-feira para enfrentar uma queixa de agressão sexual por causa do beijo.

A lista de demissões da RFEF foi elaborada durante uma maratona de reuniões entre as jogadoras, o sindicato Futpro, membros do Conselho Nacional de Esportes da Espanha (CSD) e o diretor de futebol feminino da RFEF, Rafael Del Amo, que terminou na madrugada desta quarta-feira.

Alguns dos nomes foram propostos pelas próprias jogadoras, acrescentou a fonte.

Mais cedo na quarta-feira, o presidente da CSD, Victor Francos, disse que uma comissão conjunta será criada entre as instituições e as atletas, e terá a tarefa de acompanhar a implementação do acordo.