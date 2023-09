Bellingham marca no final e o implacável Real estraga a estreia do Union Berlin na Liga dos Campeões

MADRI (Reuters) - O inglês Jude Bellingham marcou nos acréscimos e garantiu a vitória do Real Madrid sobre o resiliente Union Berlin por 1 x 0 no Santiago Bernabéu na estreia do Grupo C da Liga dos Campeões da Europa nesta quarta-feira, estragando a estreia da equipe alemã na competição.

A partida em Madri parecia caminhar para um empate até que o chute do substituto Federico Valverde ricocheteou em dois jogadores na lotada área do Union antes de sobrar para Bellingham, que marcou seu sexto gol em seis jogos nesta temporada.

O gol aos 94 minutos de jogo também garantiu que o Real mantivesse o recorde de 100% nesta campanha, garantindo a sexta vitória consecutiva.