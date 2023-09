Wolff diz que F1 corre risco de ficar desorganizada se Massa for bem-sucedido em disputa pelo título

"Não acho que ele tenha um caso, para ser honesto", disse Wolff aos repórteres na última edição do Grande Prêmio de Cingapura, no fim de semana passado.

"Estamos assinando regulamentos esportivos que são muito claros e com os quais você se compromete como detentor de uma licença. Se todo mundo abrir as portas, o esporte ficará desorganizado, especialmente quando se olha para os campeonatos completos."

"Há tantas coisas que influenciam o fato de você ganhar ou perder que, para ser sincero, não vejo razão para isso."

O site www.motorsport.com citou Massa dizendo que os comentários de Wolff mostraram que "estamos no caminho certo e que as pessoas na F1 estão percebendo a seriedade e a importância do nosso caso".

"Estou buscando justiça, meu sonho de infância, um título para toda uma nação, para os brasileiros. E para os tifosi (fãs da Ferrari) também."

Wolff havia dito anteriormente que o caso de Massa certamente poderá abrir um precedente e que a Mercedes estava observando "com curiosidade".