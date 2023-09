Torcedor do Newcastle está em condição estável após ser esfaqueado em Milão

MILÃO, Itália, 19 Set (Reuters) - Um torcedor do Newcastle United, de 58 anos, estava em condição estável no hospital depois de ser esfaqueado em Milão por um grupo de agressores encapuzados na véspera do jogo do time contra o Milan pela Liga dos Campeões, informou a polícia italiana nesta terça-feira.

O torcedor, de nacionalidade britânica, foi esfaqueado no braço e nas costas durante o ataque no bairro de Navigli, uma área à beira do canal conhecida por sua vida noturna.

O ferimento nas costas foi o mais grave, mas a expectativa é que a vítima receba alta do hospital nas próximas horas, informou um porta-voz da polícia.