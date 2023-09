Manchester City é o favorito para vencer a Liga dos Campeões, diz Ancelotti

"O City é o favorito porque tem um time que o levou à vitória na última temporada e não mudou muito. No entanto, na Liga dos Campeões, como sempre, há surpresas no final", disse Ancelotti a repórteres em entrevista coletiva na véspera da partida contra o Union no estádio Santiago Bernabéu.

"O Real Madrid é uma equipe que vai lutar até o fim. Nós nunca nos consideramos favoritos, assim como acho que o City também não. Eles venceram no ano passado, eles podem vencer a Liga dos Campeões."

Ancelotti enfatizou que sua equipe não vai subestimar os alemães, que são estreantes na Liga dos Campeões.

"Eles são um time novo na Liga dos Campeões, mas o fato de estarem aqui significa que se saíram muito bem. Eles são bem organizados defensivamente, são sólidos e jogam com intensidade...", disse.

"A Liga dos Campeões é uma competição especial para nós. Queremos começar bem a fase de grupos e estamos jogando em casa."

(Por Aadi Nair em Bengaluru)