Jogadoras espanholas vencedoras da Copa do Mundo se apresentam para treinamento sob ameaça de sanções

As cinco foram convocadas para a partida da Liga das Nações Feminina contra a Suécia na sexta-feira pela nova técnica Montse Tomé, apesar de terem assinado uma declaração na semana passada pedindo mais demissões na RFEF, além do ex-presidente Luis Rubiales e do ex-gerente Jorge Vilda.

Caso recusassem a convocação, as jogadoras poderiam enfrentar multas de até 30 mil euros e a suspensão da licença da federação por dois a 15 anos, de acordo com a Lei de Esportes da Espanha.

Duas fontes próximas das jogadoras disseram que esperavam que toda a equipe se apresentasse, tendo em vista a ameaça de sanções.

As jogadoras, incluindo a vencedora da Bola de Ouro Alexia Putellas, compartilharam na segunda-feira uma declaração na plataforma de mídia social X que dizia que as jogadoras haviam dito à RFEF que não queriam ser consideradas para a seleção e que estavam "estudando as possíveis consequências legais a que estamos expostas pela RFEF ao nos colocar em uma lista para a qual havíamos pedido para não sermos selecionadas".

Jenni Hermoso, a jogadora que esteve no centro do escândalo depois que Rubiales agarrou sua cabeça e a beijou nos lábios, não estava na lista de convocados anunciada por Tomé na segunda-feira, que incluía 15 dos 23 jogadoras vencedoras da copa.

Hermoso, que, de acordo com Tomé, não foi selecionada para protegê-la, na segunda-feira ofereceu seu apoio às companheiras de equipe "que foram pegas de surpresa e forçadas a reagir a outra situação infeliz causada pelas pessoas que continuam a tomar decisões dentro da RFEF"