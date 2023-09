Barcelona, PSG e City vencem na rodada de abertura da Liga dos Campeões

O brasileiro Raphinha ajudou a fazer 3 x 0 quando seu chute de um ângulo apertado desviou no zagueiro Jelle Bataille e foi um gol contra.

Gavi e Félix marcaram mais dois gols para os pentacampeões europeus após o intervalo, completando a goleada no Estádio Olímpico Lluís Companys, casa temporária do Barça enquanto o Camp Nou passa por reformas.

Na partida do PSG, Mbappé abriu o placar em cobrança de pênalti no segundo tempo e Achraf Hakimi dobrou o placar com um belo gol no Parc des Princes.

Foi apenas a terceira vitória em seis jogos oficiais do atual campeão francês nesta temporada, e que garantiu o alívio necessário após a primeira derrota do novo técnico Luis Enrique, no fim de semana.

O PSG lidera o Grupo F com três pontos, dois à frente de AC Milan e Newcastle, que empataram em 0 x 0 também nesta terça.

O atual campeão Manchester City, do técnico Pep Guardiola, dominou o período inicial contra o Estrela Vermelha, mas abusou das finalizações erradas e sofreu o gol antes do intervalo, quando Osman Bukari abriu o placar finalizando em grande estilo.