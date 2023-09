Pochettino diz entender frustração dos torcedores do Chelsea após início ruim

(Reuters) - O treinador do Chelsea, Mauricio Pochettino, entende as frustrações dos torcedores do clube inglês com seu início de temporada ruim, mas disse que sua equipe tem sido prejudicada por lesões de mais de uma dezena de jogadores e que ele não mudará a maneira como estão fazendo as coisas.

A má fase do Chelsea continuou com o empate sem gols diante do Bournemouth no domingo, o segundo jogo consecutivo em que a equipe de Pochettino não conseguiu marcar gols depois de perder por 1 x 0 para o Nottingham Forest no início do mês.

O Chelsea está em 14º lugar na Premier League com apenas cinco pontos em cinco jogos, apesar de ter gasto cerca de 1 bilhão de dólares em transferências desde que o clube foi adquirido por um consórcio liderado por Todd Boehly e a Clearlake Capital em maio de 2022.